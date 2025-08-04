Ночью над регионами сбили более 60 БПЛА

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 61 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, атаку БПЛА отразили в период с 23:00 по московскому времени 3 августа до 5:20 4 августа. Больше всего дронов ликвидировали над акваторией Черного моря — там уничтожили 18 аппаратов.

В Воронежской области поразили 12 беспилотников, в Белгородской — восемь, в Волгоградской — шесть, в Брянской и Ростовской — по два, в Рязанской и Московском регионе — по одному. Также военные сбили 11 БПЛА в Крыму.

Ранее об атаке дронов заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Один дрон рухнул на станции Арчеда в Фролово, что привело к задержкам поездов. Также один БПЛА повредил высоковольтный провод в Иловлинском районе. Специалисты ликвидируют последствия атаки.