Группа боевиков Вооруженных сил Украины попала в окружение в районе села Терны в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Идет зачистка», — добавил собеседник агентства.
По его словам, в ловушке на Краснолиманском направлении оказались до нескольких взводов украинской армии.
Минобороны 3 ноября сообщило об освобождении села Вишневое в ДНР подразделениями группировки войск «Центр». Бойцы отразили 10 контратак ВСУ.
Аналитик Харрисон Касс ранее призвал Украину к мирным переговорам с Россией на фоне неспособности эффективно использовать западную помощь и самостоятельно производить оружие.
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