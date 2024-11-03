ТАСС: украинские боевики попали в окружение в районе села Терны

Группа боевиков Вооруженных сил Украины попала в окружение в районе села Терны в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Идет зачистка», — добавил собеседник агентства.

По его словам, в ловушке на Краснолиманском направлении оказались до нескольких взводов украинской армии.

Минобороны 3 ноября сообщило об освобождении села Вишневое в ДНР подразделениями группировки войск «Центр». Бойцы отразили 10 контратак ВСУ.

Аналитик Харрисон Касс ранее призвал Украину к мирным переговорам с Россией на фоне неспособности эффективно использовать западную помощь и самостоятельно производить оружие.