Украина должна активно вести мирные переговоры с Россией на фоне своей неспособности самостоятельно производить оружие и эффективно использовать помощь Запада. Такое заявление сделал аналитик журнала National Interest (NI) Харрисон Касс.

«Несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира», — подчеркнул он.

Сторонники новых поставок для ВСУ не учитывают опыт последних двух с половиной лет конфликта. Ход боевых действий свидетельствует о том, что Украина не сможет улучшить свое положение. Вместо требований о новых поставках, трат денег и пролития крови страна должна выступить за мир, заключил Касс.

Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Запад избавится от президента Украины Владимира Зеленского требованиями о выборах.