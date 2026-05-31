ВСУ ударили по зданию администрации Энергодара, жилым домам и автозаправкам

Украинские военные ударили по городу-спутнику Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ее процитировал ТАСС .

ВСУ атаковали здание администрации Энергодара, въезд в город и автозаправки. Также есть прилеты по жилым домам и автомобилям. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне украинский беспилотник взорвался у здания машинного зала блока № 6 ЗАЭС и пробил стену в нескольких метрах от реактора. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что это первая в истории целенаправленная атака на основное оборудование атомной станции. Он подчеркнул, что подобные инциденты опасны для всего мира.

Группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии находится на ЗАЭС, их уведомили о произошедшем.