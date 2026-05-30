Случайность исключена. Раскрыты детали удара ВСУ по ЗАЭС, МАГАТЭ уведомили

Международные наблюдатели получили официальное извещение об ударе украинского беспилотника по зданию шестого энергоблока Запорожской атомной станции. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель пресс-службы атомного объекта Евгения Яшина.

Группа инспекторов МАГАТЭ находится на ЗАЭС. Их уведомили представители руководства атомной станции.

Украинский боевой аппарат детонировал в ограждающей конструкции машинного зала. Взрыв проломил стену насквозь, он не повредил оборудование — ключевые технические узлы и инфраструктура не пострадали.

Руководитель госкорпорации Росатом Алексей Лихачев назвал действия ВСУ первой скоординированной попыткой вывести из строя критическое оборудование станции. Украинский оператор, по данным Лихачева, использовал беспилотник на оптоволокне, то есть точно знал, куда целился.

Атака ВСУ не повлияла на технологические процессы, все системы безопасности станции работают в штатном режиме. Сотрудники ЗАЭС уже провели замеры радиационного фона вокруг площадки, эти показатели остаются в пределах нормы.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция Европы. Украина регулярно пытается ее обстреливать, ЗАЭС несколько раз отключалась от внешних источников энергии. На предприятии с осени 2022 года дежурят инспекторы Международного агентства по атомной энергии.