Директор Росатома отметил опасность атак на ЗАЭС для всего мира

Мир приблизился к инциденту, от которого могут пострадать даже отдаленные от ЧП страны. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его процитировал ТАСС .

Он прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, мировое сообщество продолжает игнорировать тот факт, что поведение украинской стороны запредельно опасно.

«Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины», — подчеркнул Лихачев.

Глава Росатома добавил, что многие думают, что они находятся в безопасности, однако это не так.

Днем украинский БПЛА сдетонировал у здания машинного зала блока № 6 ядерного объекта. Директор Росатома назвал случившееся первой в мировой истории целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.