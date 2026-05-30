Директор Росатома отметил опасность атак на ЗАЭС для всего мира
Мир приблизился к инциденту, от которого могут пострадать даже отдаленные от ЧП страны. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его процитировал ТАСС.
Он прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, мировое сообщество продолжает игнорировать тот факт, что поведение украинской стороны запредельно опасно.
«Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины», — подчеркнул Лихачев.
Глава Росатома добавил, что многие думают, что они находятся в безопасности, однако это не так.
Днем украинский БПЛА сдетонировал у здания машинного зала блока № 6 ядерного объекта. Директор Росатома назвал случившееся первой в мировой истории целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС.