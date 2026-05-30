Удар по ЗАЭС назвали первой в истории атакой на основное оборудование

Сегодняшнее попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 Запорожской АЭС — это первая в мире целенаправленная атака на основное оборудование атомной станции. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, которого процитировало РИА «Новости» .

«Можно „поздравить“, если так можно выразиться, все мировое сообщество — это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала. В результате <… > в стене <… > образовалась дыра», — заявил Лихачев.

Гендиректор Росатома подчеркнул, что случайное попадание в ядерный объект исключено — БПЛА управляли по оптоволоконному кабелю.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал Запорожскую АЭС. В Росатоме отметили, что подобные действия украинской армии опасны для всего мира.