ВСУ ударили по школе и детскому саду в Запорожской области

Здание школы и детского сада «Калинка» попали под атаку БПЛА на Запорожскую область. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий .

Никто не пострадал. Повреждения получили кровля, остекление и межпотолочное перекрытие. Оперативные службы работают на месте.

Из-за падения обломков БПЛА в Орловской области пострадали два человека. Также повредились жилые дома, хозпостройки и машины. Пострадавшим оказали помощь.

Попытку сегодняшней атаки на Московский регион назвали крупнейшей за последние два года. Как ранее сообщил мэр города России Сергей Собянин, 548 дронов летели в этом направлении с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября.