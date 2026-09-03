Из-за падения обломков БПЛА в Орловской области пострадали два человека

В Орловской области два человека пострадали во время падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обломки дронов упали в Новосильском и Свердловском районах. Также повредились жилые дома, хозпостройки и машины. Пострадавшим оказывают помощь.

Попытку сегодняшней атаки на Московский регион назвали крупнейшей за последние два года. Как ранее сообщил мэр столицы России Сергей Собянин, 548 дронов летели в этом направлении с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября.

Кроме того, стало известно, что в августе уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших в сторону Московского региона.