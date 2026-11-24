ВСУ ударили по автовокзалу «Южный» в Донецке, пострадали семеро
Утром украинские беспилотники ударили по автовокзалу «Южный» в центре Донецка, семь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
«Кроме того, вследствие обстрела укронацистов повреждены транспортные средства муниципального предприятия „Дорожное ремонтно-строительное управление“ в Ленинском районе», — добавил он.
Ранее в ДНР обнаружили поддельные пятитысячные купюры, обработанные ядовитыми веществами. Поднявший деньги на улице житель Макеевки попал в больницу с отравлением.
Граждан призвали не трогать найденные на улицах купюры, мобильные телефоны или мелкую бытовую технику.
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