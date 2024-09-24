ВСУ убили замруководителя психоневрологического интерната в Курской области

По ее словам, атака произошла 6 августа. На тот момент в интернате оставалась лишь администрация, воспитанников уже вывезли. Женщина сообщила, что дрон Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку в 300-400 метрах от здания.

«Там было, сказали, две машины. Коля к одной машине пошел, а Юрий Петрович пошел к другой. И вот куда Юрий Петрович пошел, наш замдиректора, его там и накрыл [БПЛА]. Прямо сразу», — сказала она.

Нападение на Курскую область произошло в начале августа. За время операции ВСУ потеряли 16,4 тысячи военнослужащих и ускорили темпы мобилизации в три раза. Президент Украины Владимир Зеленский попросил США нарастить производство боеприпасов.