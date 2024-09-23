«Нам нужно больше». Зеленский на заводе боеприпасов в США попросил увеличить поставки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября посетил завод боеприпасов в Пенсильвании и выразил надежду на увеличение объемов поставок для ВСУ. Об этом сообщило агентство Associated Press .

«Спасибо. И нам нужно больше», — заявил украинский лидер.

Территорию вокруг завода в Скрэнтоне оцепили ранним утром, там установили блокпосты, а в самом районе находилось множество сотрудников правоохранительных органов.

Предприятие, напомнили в материале, «является одним из немногих в стране, производящих 155-миллиметровые артиллерийские снаряды».

На одном из этапов конфликта для Украины производили от шести до восьми тысяч снарядов этого калибра в день. Такая интенсивность, подчеркнули в статье, «начала истощать запасы США и вызывать опасения, что имеющихся ресурсов будет недостаточно для удовлетворения военных нужд США».

Ранее Зеленский заявил, что руководство украинской армии не может вооружить даже четыре армейские бригады.