«Нам нужно больше». Зеленский на заводе боеприпасов в США попросил увеличить поставки ВСУ

AP: Зеленский попросил США нарастить поставки боеприпасов Украине

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября посетил завод боеприпасов в Пенсильвании и выразил надежду на увеличение объемов поставок для ВСУ. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«Спасибо. И нам нужно больше», — заявил украинский лидер.

Территорию вокруг завода в Скрэнтоне оцепили ранним утром, там установили блокпосты, а в самом районе находилось множество сотрудников правоохранительных органов.

Предприятие, напомнили в материале, «является одним из немногих в стране, производящих 155-миллиметровые артиллерийские снаряды».

На одном из этапов конфликта для Украины производили от шести до восьми тысяч снарядов этого калибра в день. Такая интенсивность, подчеркнули в статье, «начала истощать запасы США и вызывать опасения, что имеющихся ресурсов будет недостаточно для удовлетворения военных нужд США».

Ранее Зеленский заявил, что руководство украинской армии не может вооружить даже четыре армейские бригады.

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