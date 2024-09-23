ВСУ в три раза увеличили темпы мобилизации

Показатели мобилизации на Украине увеличились в три раза. Об этом министр обороны страны Рустем Умеров написал в авторской колонке в украинской версии журнала Forbes.

По его словам, следующим шагом запланировано провести реформу территориальных центров комплектования (ТЦК). При этом Умеров не уточнил, сколько всего человек мобилизовали в Вооруженные силы Украины.

В своей колонке министр также сообщил, что в 2024 году западные союзники передали ВСУ пять новых стратегических систем противовоздушной обороны. При этом не раскрывалось, что за системы ПВО получил Киев и какие страны их отправили.

Ранее стало известно, что на Украине остановили призыв на военную службу ограниченно годных с 18 до 25 лет и запретили мобилизовать мужчин старше 50 лет. Теперь граждан этой категории будут призывать только с их письменного согласия.