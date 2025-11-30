ВСУ стянули в Сумскую область ударную группу из 10 тысяч боевиков

Mash: ВСУ стягивают к Сумам ударную группу из 10 тысяч мобилизованных

ВСУ перебрасывают в Сумскую область 10 тысяч солдат, в основном мобилизованных. Это происходит на фоне возможных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил Mash .

По данным Telegram-канала, разведка обнаружила масштабную перегруппировку: войска противника подтягиваются из глубокого тыла к линии Кияница — Хотень. Их цель — вытеснить силы ВС России из Сумской области и создать угрозу наступления на Курскую.

С мая в этом районе уже подготовлена площадка для контратаки в сторону Курской области. Помимо пехоты, здесь дислоцируются три механизированные бригады ВСУ и четыре батальона операторов БПЛА.

«На направлении Юнаковка — Варащино украинские формирования пробовали прорваться уже трижды, но безуспешно. По нашим данным, они продолжают искать слабые места ВС РФ, но группа войск „Север“ ловко отбивает атаки возле любого подконтрольного населенного пункта», — написали журналисты.

Ранее Минобороны России доложило, что ВСУ потеряли около 1030 солдат на всех участках специальной военной операции за сутки. Также российские военные нанесли удары по объектам ВСУ, включая место предполетной подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия и уничтожили снаряд HIMARS и 230 дронов.