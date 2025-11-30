Средства ПВО уничтожили снаряд HIMARS и 230 дронов ВСУ за сутки

Дежурные средства ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников и один реактивный снаряд HIMARS за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в министерстве.

Прошедшей ночью силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над регионами России. Самую крупную атаку отразили под Ростовом-на-Дону. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что обошлось без пострадавших. Всего над областью ликвидировали 16 БПЛА.

Из-за обломков беспилотников произошел пожар в Новошахтинске. Спасатели быстро потушили возгорание.