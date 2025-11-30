За сутки на всех участках специальной военной операции ВСУ потеряли около 1030 солдат. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства, в зоне ответственности Северной группы войск ВСУ потеряли более 110 солдат и шесть машин.

Подразделения группировки «Запад» продвинулись вперед. В районах Моначиновки, Самборовки, Богуславки, Кучеровки, Куриловки, Купянска-Узлового и Подолов Харьковской области российские войска нанесли урон живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии.

«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 13 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — уточнили в министерстве.

На территории Южной группировки ВСУ потеряли до 50 человек, две боевые бронированные машины, в числе которых американский бронетранспортер М113, три авто, два орудия полевой артиллерии и склад с материальными средствами.

В зоне ответственности «Центра» противник потерял до 450 солдат, два автомобиля и артиллерийское орудие. Группировка «Восток» нанесла ВСУ урон в 160 человек, шесть машин и склад с имуществом. В районе «Днепра» украинские войска потеряли до 40 бойцов, семь автомобилей и склад с материальными средствами.

Также стало известно, что штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино в ДНР. Войска отразили десять атак противника. Потери ВСУ в живой силе составили до 35 человек.

Дежурные средства ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников и один реактивный снаряд HIMARS за сутки. За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 33 дрона ВСУ над регионами России.