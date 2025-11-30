ВС России поразили место предполетной подготовки дронов ВСУ дальнего действия

Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ, включая место предполетной подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего действия. Об этом Минобороны сообщило в свежей сводке о ходе спецоперации.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили предприятия украинского ВПК, склады горючего, позиции украинских формирований и иностранных наемников в 143 районах.

ПВО России, как уточняется, сбила реактивный снаряд HIMARS и 230 беспилотников самолетного типа.

В сводке отмечается и продвижение на Донецком направлении. Подразделения 2-й армии продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас, продолжают зачистку населенного пункта Ровное.

Штурмовые группы вошли в Гришино. Минобороны также сообщило, что российские войска отразили десять атак противника, пытавшегося деблокировать окруженные силы под Гришино. По данным ведомства, уничтожено до 35 украинских военнослужащих.