Лебедев: ВСУ с подачи западных кураторов могут устроить провокацию у границы РФ

ВСУ накапливают силы в Городнянском районе Черниговской области. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

«В Городнянском районе местные жители часто видят в посадках военную технику и самих военных. Они часто перемещаются», — заявил подпольщик.

Местное население рассказало, что у бойцов новая форма, а техника со свежей краской, по которой видно, что она не участвовала в боях.

По словам Лебедева, существует мнение, что украинские боевики с подачи западных кураторов могут готовить новую провокацию на границе с Россией.

Кроме того, подполью известно, что в Черниговской области возле села Сапонова Гута проходят обучение мобилизованные украинцы на танковом полигоне. Среди инструкторов преимущественно офицеры из стран НАТО.

Лебедев уточнил, что мобилизованным в основном около 30 лет. Кроме того, там же комплектуются военные подразделения.

Городнянский район находится на стыке границ Украины, России и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил о фиксации около 15 тысяч боевиков ВСУ в приграничных районах Украины вблизи границы республики.