Украинских солдат стянули на границу с Белоруссией

Около 15 тысяч бойцов ВСУ зафиксировали в приграничных районах Украины вблизи границы Белоруссии. Об этом БелТА сообщил пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.
Он подчеркнул, что обстановка на границе контролируется. Пограничников перевели на выполнение задач в усиленном режиме несения службы.
«В последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. <…> Что касается охраны государственной границы, то пограничные наряды Украины в большей степени ведут себя спокойно», — сказал Бычковский.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко назвал непростой ситуацию на границе с Украиной. По его словам, явных провокаций не произошло только благодаря здравому смыслу на всех уровне коммуникации. Однако реальные вызовы могут быть.
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