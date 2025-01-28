Украинских солдат стянули на границу с Белоруссией

На границу с Белоруссией прибыли 15 тысяч военнослужащих ВСУ

Около 15 тысяч бойцов ВСУ зафиксировали в приграничных районах Украины вблизи границы Белоруссии. Об этом БелТА сообщил пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он подчеркнул, что обстановка на границе контролируется. Пограничников перевели на выполнение задач в усиленном режиме несения службы.

«В последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации. <…> Что касается охраны государственной границы, то пограничные наряды Украины в большей степени ведут себя спокойно», — сказал Бычковский.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко назвал непростой ситуацию на границе с Украиной. По его словам, явных провокаций не произошло только благодаря здравому смыслу на всех уровне коммуникации. Однако реальные вызовы могут быть.