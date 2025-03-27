Зная, что российская армия не ударит по энергетическим объектам из-за договоренностей, украинские войска стали использовать объекты энергетики в качестве складов для особо ценного оружия. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в беседе с РИА «Новости» .

«Сначала прятали вооружение и военнослужащих в медучреждениях, после договоренностей о перемирии — стали прятаться на подстанциях 750 кВт, соединяющих атомные электростанции», — заявил он.

По словам источника агентства, украинские войска знают, что ВС России не ударят по этим местам, поэтому «так хитрят».

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта договорились, что стороны конфликта на Украине не будут бить по объектам энергетики в течение следующих 30 дней. Российский лидер согласился.

Позже президент Украины Владимир Зеленский тоже поддержал предложение. Однако 24 марта в Краснодарском крае сбили украинский дрон на подлете к нефтестанции «Кропоткинская».