Дрон ВСУ сбили на подлете к нефтестанции «Кропоткинская» в Краснодарском крае

Запущенный украинскими боевиками беспилотник сбили дежурные средства противовоздушной обороны в семи километрах от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что обломки перехваченного летательного аппарата упали около железнодорожной станции «Кавказская».

Расположенная в Краснодарском крае энергетическая инфраструктура КТК, обратили внимание в пресс-службе, не в первый раз оказалась под воздушной атакой со стороны украинских боевиков.

Вражеские беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в конце февраля. Объект временно вышел из строя на время ремонта. В минувшую среду, 19 марта, три дрона ВСУ били по объекту КТК в станице Кавказская.

Воздушная атака произошла через несколько часов после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы глава государства согласился с предложением о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

В Минобороны подчеркнули, что украинские боевики, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского, продолжили атаки на объекты российской инфраструктуры.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, упавшие на территории железнодорожной станции в Кавказском районе обломки беспилотника выбили окна и повредили участок контактной сети. В результате происшествия никто не пострадал, на движении поездов атака не сказалась.