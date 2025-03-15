Российские войска выбили ВСУ из Загрызова в Харьковской области

Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта Загрызова в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что российские войска, как он и предполагал, смогли продвинуться более чем на один километр вдоль берега Оскольского водохранилища. Таким образом ВС РФ создали условия для своего успешного продвижения, а также освобождения населенных пунктов.

«Благодаря этому продвижению наши войска выбили украинских боевиков из Загрызова», — отметил эксперт.

Ранее Марочко рассказал о прорыве обороны украинских формирований юго-западнее Загрызово. По его словам, российские военные, в частности, заняли 1,5-километровую лесополосу юго-восточнее населенного пункта и новые позиции по берегам реки Журавка.

В начале марта сотрудники Центра фиксации военных преступлений обнаружили в населенном пункте Двуречная в Харьковской области стихийные захоронения с телами мирных жителей со следами пыток.