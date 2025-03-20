Войска продолжили сжимать полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области

Российские военные наступают на Купянском направлении и все больше сжимают полукольцо вокруг противника в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что украинское командование пытается усилить группировку, чтобы не допустить продвижения и окружения войск.

«Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска», — добавил Ганчев.

Ранее российские военнослужащие закрепились на высотах у села Красное Первое. По информации военного эксперта Андрея Марочко, ВС России взяли под контроль позиции противника рядом с Новомлынском.

Он рассказал, что войска улучшили тактическое положение и выбили ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении. Также они продолжили наступать на севере Кондрашовки и продывинулись на один километр в сторону Тищенковки.