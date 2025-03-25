ВС России отразили попытки контратак ВСУ в Харьковской области

Российские военные отразили попытки контратак украинских боевиков в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли новые рубежи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, националисты не прекращают на протяжении трех суток штурмовать позиции в Степовой Новоселовке, северо-западнее Табаевки и юго-западнее Котляровки.

«Нашим подразделениям удалось не только отбить атаки, но и продвинуться на 300 метров в ходе контратак севернее Степовой Новоселовки, улучшив свое тактическое положение», — написал Марочко.

Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям ВСУ Родион Мирошник заявил, что боевики начали еще чаще обстреливать российские территории на фоне разговоров о мирном разрешении конфликта. На прошлой неделе ВСУ выпустили 1979 боеприпасов по мирным целям.