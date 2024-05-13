ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область | 360°

Важное 13 мая 2024, 12:53 ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область Минобороны: беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины снова пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. Средства ПВО уничтожили дрон ВСУ, сообщили в Минобороны.

Украинские боевики попытались ударить беспилотником самолетного типа. Попытку атаки ВСУ пресекли около полудня по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Регион регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Накануне снаряд украинских боевиков разрушил подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. Известно о 15 погибших. Еще 27 человек пострадали. В этот же день украинские боевики совершили еще одну атаку. Жертвами удара ВСУ стали, по предварительным данным, около четырех человек, среди них несовершеннолетняя девушка.