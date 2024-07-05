ВСУ снова атаковали подстанцию «Луч» в Энергодаре
Власти Энергодара сообщили об ударах ВСУ в район подстанции «Луч»
Украинские войска нанесли несколько артиллерийских ударов в район подстанции «Луч». Об этом сообщили в Telegram-канале «Наш Энергодар».
«Уважаемые энергодарцы! ВСУ опять нанесли несколько террористических ударов артиллерией в район подстанции „Луч“. К счастью, без разрушений и пострадавших. Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности. Берегите себя и близких!», — отметили в публикации.
Несколькими днями ранее при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» пострадали девять человек — работники ЗАЭС.
Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов сообщал, что ВСУ в Запорожской области перешли к англосаксонской стратегии уничтожения гражданской инфраструктуры. Семьи сотрудников Запорожской АЭС, оставшиеся на подконтрольной Украине территории, по сути, оказались заложниками.