Вооруженные силы Украины в Запорожской области пытаются обстрелами уничтожить гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил РИА «Новости» член Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Украинские боевики в Запорожской области перешли к варварской англосаксонской стратегии, стремясь обстрелами максимально уничтожить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю», — объяснил общественник.

В среду, 3 июля, ВСУ нанесли удар беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В этот момент на ней проходили работы по оптимизации схемы электроснабжения. В результате удара пострадали десять сотрудников Запорожской атомной электростанции. Один из них находится в в состоянии средней тяжести, остальные — легкой.

Удар повредил оба трансформатора подстанции. В результате Энергодар остался без электричества и воды. Мэр Эдуард Сеновоз предупредил, что город находится под угрозой полного отключения систем жизнеобеспечения.