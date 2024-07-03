Девять человек пострадали при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре

Количество пострадавших при ударе ВСУ по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти. Об этом сообщил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук. Цитату привел ТАСС.

«Пострадало на данную минуту девять работников ЗАЭС, которые занимались работами по оптимизации схемы электроснабжения города в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону», — уточнил Черничук.

В среду, 3 июня, Вооруженные силы Украины с беспилотников атаковали подстанцию «Радуга», на которой проходили работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Ранее сообщалось, что в результате удара пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. Раненных доставили в медико-санитарную часть Энергодара. Состояние одного из пострадавших средней тяжести, остальных — легкой.

Удар повредил оба трансформатора на подстанции. В результате большая часть Энергодара осталась без воды и света. По словам мэра Эдуарда Сеновоза, город находится под угрозой полного отключения систем жизнеобеспечения.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал ВСУ прекратить атаки беспилотников по атомной электростанции.