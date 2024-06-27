Украина взяла в заложники родственников сотрудников ЗАЭС

Семьи сотрудников Запорожской атомной электростанции, которые живут на Украине, оказались практически в заложниках. Об этом заявил сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Киевский режим берет в прямом смысле в заложники родственников сотрудников Запорожской АЭС, проживающих на подконтрольных режиму Зеленского территориях в городе Запорожье и Киеве, чтобы затем через них оказывать давление и шантажировать», — объяснил он.

Рогов отметил, что украинское руководство не перестает пользоваться насильственными и террористическими методами, чтобы навредить ЗАЭС и не допустить мира.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми удары по Энергодару. Он напомнил о единогласном принятии принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Большинство сотрудников предприятия живут в Энергодаре, а из-за атак на подстанцию «Радуга» город остался без электроэнергии.