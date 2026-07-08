Нарышкин: проигрывая на фронте ВСУ перешли к террору против объектов культуры

Украинская армия, терпя поражения на всех направлениях под натиском ВС России, делает ставку на террор против культурных объектов. Об этом заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе по вопросам сохранения объектов культурного населения, его процитировало РИА «Новости» .

«Отступая по всем фронтам под ударами армии России, наши противники делают ставку на террор», — сказал он.

Нарышкин привел в пример поджог Мариупольского краеведческого музея боевиками «Азова»* в 2022 году, практическое уничтожение Сужданского музея в марте 2025-го, а также удар по мемориалу «Самбекские высоты» в Ростовской области 27 июня этого года.

Ранее СК России завершил расследование в отношении 16 военных «Азова»*.

*Организация признана террористической и запрещена в России.