СК России завершил расследование в отношении 16 военных «Азова»

Следователи СК России завершили расследование против 16 военных запрещенного в России полка «Азов»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Завершено расследование уголовных дел в отношении 16 военнослужащих запрещенного в России полка „Азов“*. В их числе Александр Куранов, Евгений Гавриш и другие лица, обвиняемые в участии в террористической организации и обучении такой деятельности», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что во время работы с обвиняемыми боевиками Украины следователи выявили другие случаи преступлений, которые связаны с убийствами гражданских в разное время.

Ранее боевики «Азова»* призвали солдат ВСУ к дезертирству, чтобы вступить в их подразделение.

*Организация признана террористической и запрещена в России