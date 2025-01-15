Российским военным удалось освободить населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что наступательные действия подразделения группировки войск «Центр» прошли успешно. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, двух бригад Нацгвардии и формированию «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка.

Украинская армия лишилась больше 560 военнослужащих, немецкого танка Leopard, четырех боевых бронированных машин, шести автомобилей и еще шести артиллерийских орудий.

Ранее в Горловке предотвратили разведывательную акцию украинских спецслужб. Российские спецслужбы выявили, где сосредоточены части ВСУ и какие перемещения они планируют.