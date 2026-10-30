Попытка атаки БПЛА на Москву 30 октября стала самой крупной за месяц

Попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву в ночь с 29 на 30 октября стала самой крупной с начала месяца. Об этом сообщило РИА «Новости» на основании данных мэра столицы Сергея Собянина.

В период с 20:30 29 октября до 07:30 пятницы в сторону Московского региона летело 862 БПЛА.

С вечера среды до утра четверга в сторону города направлялись 613 беспилотников. Большую их часть сбили на дальних подступах, и 231 БПЛА — на подлете к Москве.

Еще более массированный налет, второй по интенсивности за месяц, произошел в ночь с 21 на 22 октября, когда на столицу двигались 630 беспилотников ВСУ.

Самой крупной с начала осени остается атака 19–20 сентября — в дни выборов в Госдуму. Тогда военные ликвидировали 1,6 тысячи БПЛА, летевших на Москву, 450 из них — на подступах к столице.

Также ночная атака с 28 по 29 октября на российские регионы стала самой массированной с начала специальной военной операции. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1214 дронов.