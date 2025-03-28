Освобожденные населенные пункты Курской области превратились в пустыню из-за грабежей и вандализма ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

«Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню: магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все. На стенах встречается свастика и мат», — сообщил военный.

Офицер добавил, что украинские боевики заминировали не только лесополосы, но также дома и автомобили. ВСУ использовали их как огневые точки и укрепленные позиции.

Кроме того, российские военные обнаружили на освобожденных территориях огромное количество оружия и мин, произведенных в странах НАТО.

В настоящее время штурмовики 22-го полка продолжают брать в оперативное окружение курское село Гуево.

В феврале посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что имеется информация о существовании украинских спецподразделений, которые направляли в Курскую область для ее разграбления.