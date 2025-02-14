ВСУ создали специальные подразделения для грабежей в курском приграничье
Мирошник: ВСУ подвергли мародерству территории курского приграничья
Населенные пункты в Курской области, куда заходили ВСУ, подверглись жесточайшему разграблению. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге, сообщило РИА «Курск».
«Повальное мародерство. Практически все населенные пункты подверглись ограблениям. Забирают транспорт, постельное белье, унитазы, стиральные машины. Это все грабилось в огромных объемах», — сказал он.
Мирошник добавил, что есть информации о существовании специальных украинских подразделений, которые направляли в регион для грабежей.
Ранее дипломат рассказал, что на Украине начали медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых военнослужащих.
Помимо этого, на территории государства стала процветать так называемая черная трансплантология, которой руководят иностранцы. В клиники, в которых проводятся такие операции, не пускают местных врачей.