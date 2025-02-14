Населенные пункты в Курской области, куда заходили ВСУ, подверглись жесточайшему разграблению. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге, сообщило РИА «Курск» .

«Повальное мародерство. Практически все населенные пункты подверглись ограблениям. Забирают транспорт, постельное белье, унитазы, стиральные машины. Это все грабилось в огромных объемах», — сказал он.

Мирошник добавил, что есть информации о существовании специальных украинских подразделений, которые направляли в регион для грабежей.

Ранее дипломат рассказал, что на Украине начали медицинские эксперименты на мирных жителях и раненых военнослужащих.

Помимо этого, на территории государства стала процветать так называемая черная трансплантология, которой руководят иностранцы. В клиники, в которых проводятся такие операции, не пускают местных врачей.