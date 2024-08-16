ВСУ разрушили мост в курском поселке

Украинские националисты разрушили мост через реку в поселке Глушково Курской области. В распоряжении 360.ru появились кадры разрушенного объекта.

На фотографиях можно увидеть, что ВСУ разнесли один из пролетов сооружения. Теперь по мосту проехать невозможно.

Два дня назад временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил обязательную эвакуацию населения из Глушково. Он отмечал, что выезд граждан координировали местная администрация, военные и представители силовых структур, также дружинники Курского центра «Патриот».