ВСУ разрушили мост в курском поселке

Источник 360.ru: ВСУ разрушили мост в курском поселке Глушково

Украинские националисты разрушили мост через реку в поселке Глушково Курской области. В распоряжении 360.ru появились кадры разрушенного объекта.

На фотографиях можно увидеть, что ВСУ разнесли один из пролетов сооружения. Теперь по мосту проехать невозможно.

Два дня назад временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил обязательную эвакуацию населения из Глушково. Он отмечал, что выезд граждан координировали местная администрация, военные и представители силовых структур, также дружинники Курского центра «Патриот».

Эвакуация жителей Курской области после атаки ВСУ стартовала 6 августа и продолжается по сей день. Смирнов отмечал, что люди самостоятельно покидают приграничные районы с Украиной на личных автомобилях.

За прошлые сутки в более безопасные районы переехали около 400 жителей Курской области.

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