Более 400 жителей Курской области за сутки перебрались в безопасные районы

МЧС: за сутки в безопасные районы уехали более 400 жителей Курской области

За минувшие сутки в безопасные районы перебрались более 400 жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства помогают маломобильным и пожилым местным жителям эвакуироваться в более безопасные населенные пункты.

«Особое внимание уделяется маломобильным и пожилым людям, а также семьям с детьми», — отметили в МЧС.

В пресс-службе напомнили, что для жителей Курской области в 19 регионах развернули 153 пункта временного размещения, где уже находятся более 10 тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей. В МЧС добавили, что подготовили еще 480 ПВР вместимостью свыше 38 тысяч человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что свыше 900 человек эвакуировали в Подмосковье из Курской области за неделю. Среди них 681 ребенок. ПВР находятся в Клину, Пушкино, Подольске, Коломне, Ступине, Люберцах.