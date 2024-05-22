ВСУ пытались атаковать Белгородскую область американскими ракетами

Украинские боевики пытались атаковать Белгородскую область. ВСУ применили два дрона и четыре американские ракеты.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, попытку атаки пресекли около 11:30. Вооруженные силы Украины использовали два беспилотника самолетного типа и четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM. Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли атаки.

«Два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области», — добавили в оборонном ведомстве.

Это не первая попытка атаки ВСУ по Белгородской области 22 мая. Утром в регион сработала система ПВО. В Борисовском районе сбили сразу несколько воздушных целей. Жертвой стал один мирный житель, еще один пострадал.

Также боевики ВСУ атаковали Шебекинский городской округ. Пострадала одна женщина.