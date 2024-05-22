Женщина пострадала при атаке ВСУ по Шебекинскому округу

Как сообщил губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале, в Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны. ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к городу.

«По предварительной информации, пострадала мирная жительница — у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей», — уточнил он.

Медики увезли пострадавшую в больницу Белгорода. После отражения воздушной атаки ВСУ в Шебекино зафиксировали разные повреждения. От осколков пострадали четыре частных дома. Оперативные службы работают на месте.

Утром 22 мая Гладков сообщал об очередной атаке украинских боевиков. По его словам, ВСУ ударили по электропоезду на участке железной дороги Белгород — Наумовка. В результате атаки никто не пострадал. Повреждения получили контактная сеть и железнодорожный путь.