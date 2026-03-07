ВСУ прятали технику в церкви Красноармейска

Украинские войска размещали технику и командные пункты в школах, церквях и пожарных депо Красноармейска. Об этом сообщил РИА «Новости» командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр», гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

«Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников», — рассказал военнослужащий.

О полном освобождении Красноармейска начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 30 ноября 2025 года. В боях ВСУ потеряли несколько тысяч военных. Уйти из города смогла только небольшая часть украинских солдат.

При бегстве из Красноармейска боевики устроили маскарад. Они надевали женские юбки, чтобы не попасть в плен.

Ранее жители Красноармейска рассказали о жизни под украинской оккупацией. Они сравнили этот период с каменным веком: ни света, ни воды, ни отопления.