Жители Красноармейска в ДНР рассказали РИА «Новости» о жизни под украинской оккупацией. Они сравнили этот период с каменным веком: ни света, ни воды, ни отопления.

«Год жили, как в пещерном периоде. Ни света, ни газа, ни воды, ни отопления, ни магазинов, ни связи, ни интернета», — рассказала местная жительница, пожелавшая сохранить анонимность.

Корреспондент пообщался с местными жителями, которые рассказали, что из-за непрекращающихся обстрелов и активного использования украинских дронов люди были вынуждены искать убежище в подвалах.

В городе не было квалифицированной медицинской помощи, из-за чего люди часто умирали. Погибших и убитых в результате обстрелов жителей хоронили на временных кладбищах во дворах домов.

В Красноармейске остались люди, которые ждали прихода российских военных. Они делились с солдатами едой, водой и топливом. Местные жительницы Валентина и Наталья готовили для них горячую пищу в знак благодарности за освобождение. В беседе с РИА «Новости» Наталья сказала, что ждет своего сына, принимающего участие в освобождении некоторых населенных пунктов Донбасса.

Российские военные продолжают помогать и эвакуировать жителей Красноармейска.

С начала года российские военные освободили свыше 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Они удерживают стратегическую инициативу на всем фронте. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

Ранее стало известно, что российские войска укрепили свои позиции в ключевых горячих точках Украины. Кольцо вокруг Димитрова сужается, Красный Лиман и Гуляйполе почти захвачены.