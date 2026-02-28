Потери ВСУ в Красноармейске достигли нескольких тысяч человек

ВСУ потеряли в Красноармейске несколько тысяч боевиков. Об этом ТАСС сообщил замкомандира мотострелкового батальона 27-й дивизии группировки войск «Центр» Александр Темников.

«В процессе освобождения Красноармейска противники потеряли значительную часть подготовленных бойцов. <…> Они просто потеряли все эти элитные подразделения, которыми хвалились», — сказал он.

Темников добавил, что уйти из города смогла только небольшая часть украинских боевиков.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ устроили маскарад при бегстве из Красноармейска. Они надевали женские юбки, чтобы не попасть в плен.