Украинские боевики устроили маскарад при бегстве из Красноармейска

Заблокированные в освобожденном российскими войсками Красноармейске (украинское название — Покровск) боевики надевали женские юбки, чтобы не попасть в плен. Об этом командир гвардейского полка 27-й дивизии группировки войск «Центр» Тельман Уралбаев рассказал ТАСС .

«Ребята когда мои уже зашли в многоэтажки населенного пункта Красноармейск, там начали сталкиваться с многими гражданскими. Где они тоже проводили свою фильтрацию», — сказал он.

Среди настоящих мирных жителей солдаты обнаруживали ряженых бойцов Вооруженных сил Украины. Причем некоторые из них, по словам Уралбаева, не просто переодевались в гражданскую одежду, а надевали юбки, притворяясь женщинами. Обманщиков выявляли в том числе по татуировкам с нацистской символикой.

Ранее о приеме с переодеванием рассказал журналистам командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев. Женщинами притворялись боевики нацбатальона «Азов»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.