МО: ВСУ потеряли до 720 бойцов и орудие L119 в зоне действий группировки «Юг»

Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих и гаубицу L119 в зоне ответственности группировки войск «Юг». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили до 720 военнослужащих, уничтожен полевой склад с боеприпасами и 105-миллиметровое орудие L119», — уточнили в оборонном ведомстве.

Подразделения «Южной» группировки войск продвигаются в глубину обороны противника. Российские военные уничтожили личный состав и технику восьми подразделениям ВСУ, в частности, 79-й десантно-штурмовой бригады и 119-й бригады территориальной обороны.

Минобороны уточнило, что речь идет о районах Северска, Николаевки, Звановки, Марково, Дальнего и Курахово.

Ранее украинские боевики пожаловались, что армия России активно продвигается на Купянском направлении в Харьковской области, методично уничтожая противника.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское и Кураховское направления оказались самыми тяжелыми для ВСУ.