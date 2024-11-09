«Куча трупов». Бойцы пожаловались на положение ВСУ около Купянска

Российские подразделения активно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Они отбили у ВСУ лесополосу и железнодорожную станцию, сообщил Пятый канал.

Бои происходили в окрестностях Кучеровки. Также бойцы ВС России взяли под свой контроль опорный пункт в Петропавловке. Судя по снятым украинскими националистами видеокадрам, в Волчанске российская армия методично уничтожает противника.

«Держимся, уже месяц тут. Трупов куча возле нас. А так нормально», — рассказал боевик.

Ранее стало известно о масштабном наступлении российских войск на Купянском направлении. Только за сутки бойцы заняли 23 опорных пункта ВСУ и приблизились к городу на максимальное расстояние.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что российские военные заблокировали два очага с бойцами ВСУ на Купянском направлении. По его словам, в одном из них — 10 тысяч боевиков.