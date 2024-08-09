ВСУ потеряли до 280 боевиков за сутки боев в Курской области

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 280 боевиков в Курской области

За прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, за сутки российские бойцы уничтожили четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронемашин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Общие потери ВСУ с начала боев оценили в 945 военнослужащих и 102 единицы техники. Операция продолжается.

Ночью стало известно о ракетном ударе по командному пункту ПВО и обороны Харькова. По неподтвержденной информации, в нем могли находиться высокопоставленные офицеры Генштаба ВСУ и Нацгвардии Украины.