Российские бойцы поразили командный пункт ВСУ под Харьковом

ТАСС: ВС РФ поразили командный пункт ВСУ на Харьковском направлении

Фото: Freepik

Российские военные поразили ракетным ударом один из ключевых командных пунктов ВСУ на Харьковском направлении. Об этом заявили ТАСС в силовых структурах России.

«Ночной удар был нанесен по главному украинскому командному пункту ПВО и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области», — сообщил источник агентства.

По неуточненной информации, в момент атаки в штабе могли быть четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ и Нацгвардии Украины. Источник отметил, что фактически эти генералы возглавляют операцию в Курской области.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как сброшенный с российского беспилотника снаряд поразил живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области. Как отметили в ведомстве, эта группа украинских боевиков скрывалась в лесополосе.

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