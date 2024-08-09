ВСУ потеряли почти 950 военнослужащих на Курском направлении

Минобороны: на Курском направлении ВСУ лишились до 945 боевиков

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники. Об этом сообщили 9 августа в Минобороны.

В частности, противник лишился 12 танков, 17 бронетранспортеров, шести БМП, 67 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, двух самоходных огневых установок ЗРК«Бук М1» и трех орудий полевой артиллерии.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в министерстве.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отмечал, что оперативная обстановка пока остается сложной. Во взаимодействии с социальными службами и общественными объединениями власти организовали систему оказания помощи вынужденным переселенцам, указывал он. В Курске развернули гуманитарный склад, куда поступает помощь из других регионов.