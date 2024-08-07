Военкор Поддубный заявил о наращивании ВСУ присутствия у границ России

Фото: РИА «Новости»

После попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы на территорию Курской области ВСУ начали наращивать свое присутствие в приграничной зоне в ночь на среду, 7 августа. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По словам военкора, ВСУ перебрасывают к границе с Курской областью средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и бронетехнику. Поддубный охарактеризовал ситуацию на границе как сложную.

«Противник продолжает стягивать значительные силы к переднему краю. Судя по всему, ВСУ всерьез планируют развивать наступление. Обстановка действительно сложная», — отметил журналист.

Ранее бойцы 22-й механизированной бригады ВСУ численностью около 100 человек пытались прорваться через российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Их остановили российские пограничники.

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