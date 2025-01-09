В результате боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 190 человек личного состава за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России 9 января.

Подразделения «Север» нанесли урон противнику районах Александрии, Викторовки, Дарьино, Зазулевки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Николаевки, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного.

Потери украинской армии составили до 190 человек личного состава. Кроме того, российские бойцы ликвидировали боевую машину пехоты, артиллерийское орудие, четыре миномета, станцию радиоэлектронной борьбы и уничтожили склад боеприпасов.

За все время боев на Курском направлении противник потерял свыше 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты и 161 бронетранспортер.

Минобороны также доложило, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и отразили шесть контратак со стороны Вооруженных сил Украины. В зоне действий «Центра» ВСУ потеряли до 510 военных и иностранную технику. Также российские войска нанесли поражение украинским формированиям мотопехотной бригады возле населенного пункта Волчанск в Харьковской области.